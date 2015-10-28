У Держприкордонслужбі повідомляють, що пасажиропотік через КПП на лінії розмежування значно виріс

Про це повідомив перший заступник голови Державної прикордонної служби, генерал-лейтенант Василь Серватюк, передає "ОстроВ".

Василь Серватюк зазначив, що на сьогодні основними пунктами пропуску, які перетинають громадяни України, є "Зайцеве" та "Новотроїцьке".

"Так, на "Новотроїцькому" за вчора з 8:00 до 17:00 оформили 8830 жителів України і 3150 транспортних засобів. На "Зайцевому" - 5050 осіб та 1100 транспортних засобів", - сказав він.

Також Серватюк додав, що на нещодавно відкритому пішохідному коридорі "Станиця-Луганська – Новоайдар" за добу було оформлено 496 осіб.

Однією з основних причин збільшення черг на КПП в зоні проведення АТО є те, що багато людей намагаються виїхати/в'їхати для переоформлення соцдопомоги, вважає представник Держприкордонслужби. Крім того, збільшення черг на обумовлено новим зимовим графіком роботи.

Раніше повідомлялося, що в Донецькій області 3 листопада розпочне роботу контрольний пункт в'їзду-виїзду "Курахове" на лінії розмежування.