У Держприкордонслужбі повідомляють, що пасажиропотік через КПП на лінії розмежування значно виріс
Найчастіше громадяни України їдуть через пункти пропуску "Зайцеве" та "Новотроїцьке".
Про це повідомив перший заступник голови Державної прикордонної служби, генерал-лейтенант Василь Серватюк, передає "ОстроВ".
Василь Серватюк зазначив, що на сьогодні основними пунктами пропуску, які перетинають громадяни України, є "Зайцеве" та "Новотроїцьке".
"Так, на "Новотроїцькому" за вчора з 8:00 до 17:00 оформили 8830 жителів України і 3150 транспортних засобів. На "Зайцевому" - 5050 осіб та 1100 транспортних засобів", - сказав він.
Також Серватюк додав, що на нещодавно відкритому пішохідному коридорі "Станиця-Луганська – Новоайдар" за добу було оформлено 496 осіб.
Однією з основних причин збільшення черг на КПП в зоні проведення АТО є те, що багато людей намагаються виїхати/в'їхати для переоформлення соцдопомоги, вважає представник Держприкордонслужби. Крім того, збільшення черг на обумовлено новим зимовим графіком роботи.
Раніше повідомлялося, що в Донецькій області 3 листопада розпочне роботу контрольний пункт в'їзду-виїзду "Курахове" на лінії розмежування.