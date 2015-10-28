У Донецькій області 3 листопада розпочне роботу пункт пропуску "Курахове"

Як повідомляє прес-служба Донецької обласної військово-цивільної адміністрації, з 3 листопада за ініціативи голови ВЦА Павла Жебрівського в рамках транспортного коридору Донецьк-Курахове відкривається контрольний пункт в'їзду-виїзду "Курахове".

Читайте такожУ перший день роботи пункту "Станично-Луганське" оформлено пропуск понад 500 людей

Це рішення було прийнято у зв'язку зі збільшенням кількості людей, які перетинають лінію розмежування, а також необхідністю розвантажити інші пропускні пункти. Зараз сполучення з тимчасово окупованою територією здійснюється через пункти пропуску "Зайцеве", "Новотроїцьке" і "Гнутове".

За інформацією Східного регіонального управління Державної прикордонної служби України, КПВВ "Курахове" буде працювати в звичайному режимі. Зараз там обладнано 8 робочих місць для контролерів.