УБОЗ знешкодив банду здирників

На Рівненщині Управління боротьби з організованою злочинністю УМВС України у Рівненській області знешкодило банду, яка займалась здирництвом.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУБОЗ МВС України, за матеріалами працівників УБОЗ Рівненської області порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.189 (вимагання) Кримінального кодексу України щодо неодноразово засудженого Д. (1971 р.н.) та двох його спільників.

Як встановили оперативники УБОЗ зловмисники із застосуванням психологічного тиску, фізичного насильства з заподіянням тяжких тілесних ушкоджень, вимагали щомісячної оплати у приватних підприємців Демидівського району Рівненської області за невтручання у здійснені останніми підприємницької діяльності.

Також працівники УБОЗ з’ясували, що злодії в разі непокори їхнім вимогам, щодо підприємців, погрожували насильством над їхніми родичами та близькими.

Під час вимагання та передачі грошей у сумі 10 тис. дол. працівниками УБОЗ зловмисники були затримані. В ході проведення поверхового обшуку у одного з членів банди оперативники виявили та вилучили спеціальний пристрій для стрільби гумовими кулями марки «Сертіна-Стартер» без відповідних документів та споряджений гумовими набоями з металевими кульками. Стосовно зловмисників обрано запобіжний захід – арешт.