Завтра у Сєвєродонецьку стартує набір до патрульної поліції

Як повідомляє прес-служба ГУМВС України в Луганській області, подання заяв розпочинається о 9.00 у приміщенні Льодового палацу спорту на вул. Маяковського 28.

О 12.00 біля Льодового палацу спорту відбудеться брифінг з участю народного депутата України і члена колегії МВС України Мустафи Найєма, заступника начальника Департаменту патрульної служби МВС Євгена Жукова і начальника ГУМВС України у Луганській області Юрія Покиньбороди.

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Раніше УНІАН повідомляв, що у МВС почали тестування кандидатів до підрозділів спеціального призначення КОРД (Корпус оперативно-раптового дії).

Нагадаємо, у процесі реформування МВС у структурі Національної поліції буде створено Корпус оперативно-раптової дії - КОРД. Цей спецпідрозділ повинен професійно та якісно виконувати функції, які раніше покладалися на такі підрозділи, як «Беркут», «Сокіл», «Грифон» та інші.