МВС почало набір до спецпідрозділу Національної поліції (фото, відео)

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства внутршніх справ України.

Зокрема, сьогодні, 28 жовтня, перша частина претендентів на службу у спецпідрозділі Національної поліції України розпочала етап психологічного тестування. Вивчення кандидатів проводиться на базі Національної академії внутрішніх справ, розташованої у Києві, йдеться в повідомленні.

Сьогоднішнє тестування пройшли близько 150 кандидатів. Стільки ж організатори конкурсу планують перевіряти щодня, окрім неділі. Процес тестування триватиме до 7 листопада включно.

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Всього тестування пройдуть близько 1,3 тис. претендентів на службу у спецпідрозділі поліції, зазначили у відомстві.

Як повідомляв УНІАН, у процесі реформування МВС у структурі Національної поліції буде створено Корпус оперативно-раптової дії - КОРД. Цей спецпідрозділ повинен професійно та якісно виконувати функції, які раніше покладалися на такі підрозділи, як «Беркут», «Сокіл», «Грифон» та інші.

В МВС заявляли, що претенденти до КОРДу проходитимуть психологічне тестування, перевірку за допомогою поліграфа. Також їх перевірятимуть на причетність до сепаратизму, кримінальне минуле, залежність від наркотиків або алкоголю, схильність до розголошення службової інформації. Крім того, кандидатів перевірятимуть на причетність до злочинів проти мирного населення під час подій лютого 2014 року в Києві, підкреслив він.

Після проходження цих випробувань кандидата допустять до перевірки фізичної підготовки.

Глава МВС Арсен Аваков підкреслив, що набір бійців поліцейського спецпідрозділу «тривалий процес, який може тривати півроку і більше».