Порошенко: 9 українських героїв звільнені з полону

Про це він написав у Twitter.

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"Друзі, хороша новина - 9 українських Героїв сьогодні звільнені з полону. Слава Україні!", - зазначив президент.

Як повідомлялося, за останніми даними СБУ, в полоні у бойовиків знаходиться близько 153 осіб. Останнім часом обмін полоненими призупинився, сторони конфлікту на Донбасі звинувачують одна одну в зриві обміну.

Звільнення і обмін полоненими є одним із пунктів Мінських угод.