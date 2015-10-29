Порошенко: 9 українських героїв звільнені з полону
12:51, 29 жовтня 2015Суспільство
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Президент України Петро Порошенко заявив про звільнення з полону дев'яти українських героїв.
Петро Порошенко / УНІАН
Про це він написав у Twitter.
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"Друзі, хороша новина - 9 українських Героїв сьогодні звільнені з полону. Слава Україні!", - зазначив президент.
Як повідомлялося, за останніми даними СБУ, в полоні у бойовиків знаходиться близько 153 осіб. Останнім часом обмін полоненими призупинився, сторони конфлікту на Донбасі звинувачують одна одну в зриві обміну.
Звільнення і обмін полоненими є одним із пунктів Мінських угод.
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