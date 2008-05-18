Мер Києва від Партії регіонів насамперед подбає про продовольчий ринок
Василь Горбаль розповів як саме...
Кандидат на посаду Київського міського голови від Партії регіонів Василь ГОРБАЛЬ вважає, що першочерговим кроком нового мера столиці має бути врегулювання ситуації на продовольчому ринку.
Про це йдеться у коментарі В.ГОРБАЛЯ, переданому УНІАН прес-службою Київської міської організації Партії регіонів.
“Щоб знизити ціни на продукти харчування, не потрібно захоплюватися подвоєнням, потроєнням соціальних виплат. Необхідно провести інвентаризацію плодовоовчевих баз, створити у Києві логістичні центри, закупити нові холодильники для зберігання м’яса та риби. Києву потрібен власний міський продовольчий резерв. Власне, якби він був, то ситуація, подібна до тієї, яка нині є в столиці, коли ціни на продовольство в Києві є заручниками боротьби Кабміна з міською владою, була б неможлива”, - зазначив А.ГОРБАЛЬ.
Крім цього, за його словами, необхідно відновити ефективність такого механізму, як сільськогосподарські ярмарки.
“Зараз ціни на таких ярмарках мало чим відрізняються від цін в магазинах, хоча насправді ці ярмарки були задумані, щоб нівелювати ціни шляхом заходу на ринок безпосередньо сільгоспвиробників”, - зауважив кандидат на посаду мера столиці.
При цьому В.ГОРБАЛЬ зазначив, що сьогодні Київ утричі більше товарів імпортує, аніж експортує, відтак, “щоб приборкати зростання цін в столиці, необхідно сконцентруватися на виробництві тих товарів, які ідуть на загальнонаціональне споживання. Тоді це дасть ефект, знизить частку імпорту та створюватиме нові робочі місця”.