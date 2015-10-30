У "Айдарі" не знають бійця, який скоїв теракт у будинку мера Львова

Про це у Facebook написав народний депутат Семен Семенченко.

"У "Айдарі" стверджують, що ні в штаті, ні в списках людей, виведених за штат, метальника гранати в будинок сім'ї Садового Гживинського немає і не було. Подзвонив бойовим товаришам з "Айдара", стверджують, що такого "бійця" не знають і в списках його немає. Вранці у військову частину 2950 вже телефонували представники військової служби правопорядку, так що впевнений, що ця інформація офіційно підтвердиться найближчим часом. Хлопці припустили, що це може бути персонаж з охоронного агентства "Айдар", яке, за їхніми даними, є у Львові", - написав Семенченко.

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У той же час, як повідомляє "112 Україна", МВС кваліфікувало вибух як теракт у дворі Садового.

Раніше повідомлялося, що у Львові чоловік кинув гранату у двір будинку, де живе мер міста Андрій Садовий разом з родиною. У момент вибуху Садовий та члени його родини були вдома. Внаслідок вибуху ніхто не постраждав, шкоди будівлі завдано не було. В даний момент на місці проводять слідчі дії керівники управлінь обласної міліції та СБУ.