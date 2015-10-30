Уряд утворив Академію Державної пенітенціарної служби

Київ. 30 жовтня. УНІАН. Кабінет міністрів України утворив Академію Державної пенітенціарної служби.

Відповідне розпорядження від 21 жовтня 2015 р. № 1111-р опубліковане на Урядовому порталі. Читайте такожУряд хоче підвищити пенсії в два етапи "Прийняти пропозицію Міністерства юстиції та Державної пенітенціарної служби про утворення Академії Державної пенітенціарної служби, реорганізувавши шляхом перетворення Чернігівський юридичний коледж Державної пенітенціарної служби України", - йдеться у документі. Витрати, пов’язані з утворенням Академії, планується здійснити в межах коштів державного бюджету, передбачених Державній пенітенціарній службі. Також зазначається, що курсанти та слухачі Чернігівського юридичного коледжу Державної пенітенціарної служби України продовжують навчання в новоутвореній Академії.

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