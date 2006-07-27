Єхануров частково не проти пільг для ВЕЗ і ТПР

Прем`єр-міністр України Юрій ЄХАНУРОВ вважає за доцільне відновлення пільгового режиму оподаткування для вільних економічних зон і територій пріоритетного розвитку в частині ввезення устаткування і технологій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції в Києві.

«Я вважаю, що, можливо, якісь невеликі поправки потрібно було б ще прийняти. Але, стосуватися це повинно винятково устаткування і технологій. Звичайно, якщо знову ніжки Буша возитимуть, як возили раніше, ми знову повернемося до того, що було. А чи хочуть цього люди?», – сказав прем`єр-міністр.

При цьому Ю.ЄХАНУРОВ зазначив, що серед законопроектів щодо відновлення пільгового оподаткування, поданих на розгляд до Верховної Ради, є «реваншистські», які відстоюють інтереси окремих бізнес-структур.

Як повідомляв УНІАН, у березні ц.р. Верховна Рада України прийняла запропоновану Кабміном зміну до Держбюджету на 2005 рік, якою, зокрема, відмінила пільги, раніше надані для учасників ВЕЗ і ТПР. Міністр фінансів тоді пояснив необхідність таких дій тим, що рівень інвестицій у ВЕЗ і ТПР становить 11,5% всіх інвестицій до України, а інвестиційні зобов`язання виконані лише на декількох підприємствах.

24 липня Верховна Рада України прийняла за основу постанову про Основні напрями бюджетної політики (Бюджетну резолюцію) на 2007 рік, внесену народними депутатами України – членами парламентського комітету з питань бюджету Миколою АЗАРОВИМ та іншими. У документі, зокрема, передбачено в проекті закону про Державний бюджет України на 2007 рік, враховуючи негативні наслідки обмеження функціонування спеціальних (вільних) економічних зон і спеціального режиму інноваційної діяльності технологічних парків, відновити діяльність ефективних інвестиційних і інноваційних проектів із збереженням режиму оподаткування, який діяв до 1 квітня 2005 року, забезпечивши жорстку регламентацію порядку їх реалізації і посиливши державний контроль за виконанням відповідних проектів.

В Україні існує 11 спеціальних (вільних) економічних зон і 9 територій пріоритетного розвитку.