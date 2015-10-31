У катастрофі російського лайнера у Єгипті загинули четверо українців - МЗС

Про це у своєму Twitter повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

"Загибель людей-це боляче. Загибель співвітчизників- вдвічі боляче. На борту були 4 укр. громадянина В.Сачук, Л.Мовчанова, І.Усатова, К.Усатов", - написав він.

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Загибель людей-це боляче. Загибель співвітчизників- вдвічі боляче. На борту були 4 укр громадянина В.Сачук, Л.Мовчанова, І.Усатова, К.Усатов — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) October 31, 2015

Нагадаємо, раніше повідомлялося про 2 українців, які могли знаходитися на борту лайнера.

Як повідомляв УНІАН, лайнер Airbus321 авіакомпанії "Когалимавіа", який виконував рейс 9268 Шарм еш-Шейх - Санкт-Петербург, вилетів з Єгипту в 5.51 по Києву і зник з екранів радарів через 23 хвилини, на борту перебували 217 пасажирів і сім членів екіпажу.

Незабаром єгипетські ЗМІ повідомили, що уламки літака були виявлені в центрі Синайського півострова.