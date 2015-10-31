Президент провів чергові кадрові зміни в СБУ
Президент України Петро Порошенко сьогодні здійснив низку кадрових призначень в Службі безпеки України. Про це повідомляється на офіційному сайті глави держави.
Зокрема, указом від 31 жовтня Едуард Кріцин призначений начальником департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ.
Михайло Глуговський звільнений з посади начальника Головного управління СБУ в Києві і Київській області й призначений заступником голови СБУ.
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Своєю чергою Степан Грещук призначений начальником Головного управління СБУ в Києві та Київській області.
Крім того, президент звільнив Сергія Базюка з посади начальника УСБУ в Миколаївській області і призначив його заступником голови СБУ.
Начальником УСБУ в Миколаївській області призначений Олександр Калінін.
Президент також звільнив Олександра Кривича з посади начальника УСБУ в Полтавській області і призначив на цю посаду Юрія Рахівського.
Як повідомляв УНІАН, раніше Порошенко призначив нових керівників СБУ в Черкаській, Кіровоградській та Рівненській областях.