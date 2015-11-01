Сім'ї українців, які загинули в авіакатастрофі в Єгипті, прибудуть до Санкт-Петербурга

Про це "ТАСС" повідомили у Генеральному консульстві України в Санкт-Петербургу, уточнивши, що перша сім'я прилетить з Києва вже сьогодні.

"По прильоту у родичів загиблих будуть взяті проби ДНК, необхідні для процедури впізнання", - сказали в диппредставництві.

У консульстві розповіли, що "налагоджено взаємодію з оперативним штабом з допомоги родичам загиблих".

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У петербурзькому ГУ МНС Росії повідомили, що "з усіма суб'єктами РФ і іноземними державами встановлено зв'язок та організовано оперативну взаємодію".

Як повідомляв УНІАН, на борту літака А-321, що прямував до Санкт-Петербурга з Шарм-ель-Шейха, перебували 224 людини. Серед пасажирів лайнера було 4 громадян України.