ЗМІ: "Відповідальний" за відключення телеканалів під час Євромайдану очолив черкаське СБУ

Про це пише "Эспрессо.TV".

Президент України Петро Порошенко призначив Олега Бойка начальником Управління Служби безпеки України в Черкаській області.

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Як вдалося з'ясувати телеканалу, Олег Бойко працював у Департаменті захисту національної державності при СБУ. Був начальником управління "М" (контроль діяльності медіа). Під час Євромайдану фігурував у плані проведення антитерористичної операції на вулицях столиці проти мітингувальників. Зокрема, він був відповідальним за відключення кількох провідних телеканалів.

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Так, згідно планів спецоперацій "Бумеранг" і "Хвиля", які оприлюднив у свій час Геннадій Москаль, було заплановано відключення "5 каналу", "24", "Эспрессо.TV", ТВі та "1+1" у рамках антитерористичної операції з розгону Євромайдану.