В УНІАН 1 листопада о 15:00 відбудеться прес-конференція представників партії "УКРОП"

Сьогодні, 1 листопада о 15:00 в УНІАН відбудеться прес-конференція члена політради "УКРОП" Дениса Борисенко та керівника юридичного відділу партії Віталія Гриня щодо розвитку подій та нових фактів затримання лідера партії Геннадія Корбана та обшуків серед партійних активістів і волонтерів.

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Нагадаємо, вранці 31 жовтня в Дніпропетровську почалися обшуки «укропівців». Обшуки пройшли в будинку лідера партії Геннадія Корбана та його батьків, а також вдома у голови правління «Фонду оборони країни» Павла Хазана.

Пізніше Корбана доставили в головне слідче управління Генеральної прокуратури України в Києві, де політику стало погано.

Потім стало відомо, що Корбан знаходиться у слідчеому ізоляторі СБУ.