У Сватовому черговий вибух: поранено сапера ДержНС

Про це повідомляють у прес-службі ДержНС.

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"Cьогодні під час проведення піротехнічних робіт в районі населеного пункту Сватового отримав легку мінно-вибухову травму лівої кисті руки сапер 1 Спеціального центру швидкого реагування та гуманітарного розмінування ДержНС України", - йдеться в повідомленні.

Зараз його доставили до польового шпиталю Міноборони, розгорнутого в місті. Наразі життю сапера нічого не загрожує.

Як повідомлялося, в результаті вибухів на арсеналі в Сватовому загинуло 4 особи та постраждало 16.