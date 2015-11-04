Раді пропонують розслідувати ситуацію з вибухами у Сватовому

Згідно з даними на сайті ВР, проект постанови зареєстрував депутат Сергій Каплін (фракція "Блок Петра Порошенка").

Основним завданням роботи комісії він пропонує визначити отримання та перевірку інформації про розслідування обставин подій у Сватовому.

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У свою чергу Міністерству оборони, Міністерству внутрішніх справ, Державній службі з надзвичайних ситуацій, Луганської обласної військово-цивільній адміністрації пропонується доручити забезпечити дотримання законів про статус народного депутата, про комітети ВР та про державну таємницю щодо доступу членів ТСК до інформації, матеріалів і документів щодо зазначених подій.

До складу комісії Каплін пропонує включити 4 членів фракції БПП, 2 - "Народного фронту", по одному від всіх інших фракцій і груп, а також представника позафракційних.

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Терміном діяльності комісії пропонується визначити один місяць з дня прийняття постанови. При цьому до кінця цього терміну ТСК повинна представити на засіданні Ради звіт про свою роботу.

Як повідомлялося, в результаті вибухів на арсеналі в Сватовому загинуло 4 особи та постраждало 16.