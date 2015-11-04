Встановлено особи загиблих при аварії приватного літака в Криму

Про це повідомляє видання РИА Новости.

"За попередньою інформацією, встановлено особи чотирьох загиблих. Ця інформація наразі уточнюється. Особистість пілота попередньо встановлена — це пілот-інструктор, кримчанин, чоловік 1977 року народження. Чоловік і жінка, які перебували в літаку, імовірно подружня пара, їх місце проживання та роки народження зараз уточнюються", — сказала представник МВС РФ Ольга Кондрашова.

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При цьому вона підкреслила, що четвертою людиною, який був на борту, є священик одного з місцевих парафій кримчанин Никон.

Раніше УНІАН повідомляв, що в середу ввечері розбився приватний літак в Криму.