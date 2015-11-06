В Одесі утворять експертну раду з розміщення соціальної реклами в місті

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила начальник управління реклами Одеської міської ради Оксана Фелипська сьогодні на нараді з керівниками рекламних компаній міста.

«Найближчим часом буде утворена експертна рада з розміщення соціальної реклами в Одесі. До неї запрошені люди різних сфер діяльності – діячі культури, дизайнери, представники громадськості, депутатський корпус, чиновники. Разом вони зможуть визначати найважливіші аспекти життя міста, тематика, напрями тощо», - сказала Фелипська.

Як пояснив керівник КП «Одесреклама» Іван Кривда, його відомство пропонує вирішувати питання благоустрою міста колегіально. «Хочемо, щоб ви об'єдналися в колегіальний орган, щоб можна було оперативно вести діалог», - сказав він.

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У свою чергу, представники рекламних компаній висловили занепокоєння з приводу того, що «в місті активно поширюються чутки про корупційну складову в КП «Одесреклама» та обшуки». Кривда заявив, що відомство веде з представниками бізнесу прямий діалог, і ні з ким не існує «підкилимних домовленостей». Він також зазначив, що про продуктивність роботи відомства свідчить збільшення вдвічі надходжень до бюджету міста від рекламного бізнесу.

За словами представника компанії, що здійснює юридичний супровід КП «Одесреклама», Романа Сінкевича, з травня по жовтень на комунальні підприємства міськради, зокрема «Одесреклама», чиниться тиск з боку правоохоронних органів. Він стверджує, що представники виконкому і «Одесреклама» часто отримують вимоги про надання різних документів: посадових інструкцій, внутрішніх актів, результати фінансової діяльності та ін. За даними юриста, вже вилучено понад 1 тис. примірників документів.

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«Здійснюються такі дії в рамках різних кримінальних проваджень, частина яких взагалі не пов'язана з діяльністю «Одесреклама». Наприклад, 29 жовтня управління реклами міськради і підприємство «Одесреклама» отримали вимогу слідчого про надання відомостей всіх рекламоносіїв соціальної інформації міста», - розповів Сінкевич. Він зазначив, що вказана інформація була затребувана на підставі кримінального провадження, відкритого за ч. 4 ст. 158 КК України, яка передбачає відповідальність за фактом підробки виборчих документів, вчиненої членами виборчих комісій.

«Не виключається політичне підґрунтя в цьому питанні», - заявив Сінкевич, додавши, що хоча авторитету місцевих органів влади це завдає шкоди, прямої загрози діяльності даних відомств немає.

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