В Одесі створять карту розміщення рекламних конструкцій міста.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на нараді з керівниками рекламних компаній міста повідомила начальник управління реклами Одеської міської ради Оксана Феліпська.

За її словами, презентація карти, яку розмістять на офіційному сайті міста, запланована на кінець грудня – початок січня.

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«Будь-яка людина зможе зайти на сайт міста, побачити конструкцію, яка її цікавить, буде фотографія, номер дозволу, строк дії дозволу та безпосередньо інформація про власника фірми. Щоб людина знала до кого звернутися в разі потреби. Плюс це відкритість», - сказала Феліпська.

Вона також зазначила, що створять окремий реєстр незаконних рекламних конструкцій, де публікуватимуться, серед іншого, імена боржників та суми, які підприємці заборгували до бюджету міста.

«Ці списки будуть опубліковані. Кожен зможе дізнатися, хто скільки винен, і хто скільки платить у бюджет», - зазначила начальник управління.