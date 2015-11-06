Шокін змінив склад комісії з відбору кандидатів на посади в антикорупційній прокуратурі

Про це повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України.

Так, наказом генерального прокурора від 6 листопада «зі складу конкурсної комісії з відбору кандидатів на зайняття посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі виключено начальника Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Юрія Грищенка та заступника начальника Департаменту кадрової роботи Миколу Садового».

Водночас членами конкурсної комісії з відбору кандидатів на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі цим наказом визначено виконавчого віце-президента Конгресу національних громад України Йосифа Зісельса та голову громадської організації «Всеукраїнська спілка ветеранів АТО» Тараса Ткаліча.

Читайте такожУ ЄС заявили, що фінансування створення антикорупційної прокуратури залежить від ситуації з "четвіркою Шокіна"

Як повідомляв УНІАН, 9 листопада відбудеться чергове засідання конкурсної комісії з проведення відкритого конкурсу на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.