Зловмисник підірвався при спробі закласти вибуховий пристрій

У Запоріжжі при спробі закласти вибуховий пристрій в автомобіль місцевого бізнесмена загинув молодий чоловік.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв`язків УМВС України у Запорізькій області, НП сталася напередодні в Шевченківському районі Запоріжжя.

"27 липня в Шевченківське РВВС Запоріжжя надійшло повідомлення про те, що біля одного з будинків по вул. Чарівній вибухнув автомобіль. Виїхавши на місце події, слідчо-оперативна група знайшла пошкоджений "Мерседес" і поряд з ним труп невідомого громадянина з тілесними ушкодженнями", - повідомили в ЦГЗ.

На даний момент встановлено, що чоловік загинув внаслідок помилки, допущеної при встановленні вибухового пристрою, а підірваний "Мерседес-240", належить місцевому бізнесмену, який, за неофіційними даними, напередодні НП отримав в результаті вдалої операції велику суму грошей.

Прокуратурою за фактом того, що сталося, порушено кримінальну справу. Ведеться слідство.

Довідка УНІАН. За останні 3,5 роки це вже другий випадок загибелі "підривників" на території Запорізької області. У грудні 2002 р. в Мелітополі внаслідок детонації вибухового пристрою загинув 27-річний раніше судимий житель Запоріжжя, його спільник дістав тяжкі травми і кілька місяців провів у лікарні.