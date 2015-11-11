Відновлення Україною контролю над східним кордоном має вирішальне значення - ОБСЄ

Про це йдеться у його заяві за підсумками візиту в Україну.

Президент ПА ОБСЄ відзначив, що питання східного кордону України має вирішальне значення.

"Допоки країна не відновить повний контроль над цим кордоном, я маю занепокоєння, що зброя та особовий склад можуть і надалі потрапляти в Україну", - заявив Канерва.

Також він висловив переконання, що спостерігачам Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ повинна бути надана можливість для здійснення повного спостереження та допомоги стабілізації ситуації вздовж усієї довжини кордону.

Говорячи про відведення озброєння від лінії розмежування, Канерва висловив переконання, що відведення озброєння повинно відбутися якнайшвидше. Він зазначив, що під час різних зустрічей у Києві можна зробити висновок, що в Україні існує консенсус з цього приводу.

Також він підкреслив важливість ініціатив українського уряду з проведення реформ та наполегливо закликав здійснювати подальші кроки, особливо у боротьбі з корупцією та вирішенні питання децентралізації.

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"Широкомасштабні реформи, які Українська держава розпочала впроваджувати, були би викликом для будь-якого уряду, не кажучи вже про їх реалізацію під час збройного конфлікту. Я наполегливо закликаю політиків, які приймають рішення, зосередитися на довгостроковій перспективі для блага країни", - заявив президент ПА ОБСЄ.

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Також він знову підтвердив налаштованість Парламентської асамблеї ОБСЄ сприяти діалогу між українськими та російськими парламентаріями для підтримки дипломатичного вирішення конфлікту.