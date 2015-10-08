Нуланд: невиконання Мінських угод може призвести до відновлення війни на Донбасі

Про це вона сказала сьогодні під час виступу перед комітетом із закордонних справ Сенату США.

Помічник Держсекретаря США знову висловила переконання, що виконання пакету Мінських домовленостей від вересня 2014 та лютого 2015 року залишається найкращою надією для встановлення миру, відведення озброєння, політичної нормалізації, децентралізації на сході України та повернення українського суверенітету на державний кордон на Донбасі.

Проте, вона наголосила, що опісля восьми місяців з часу підписання Комплексу заходів із виконання Мінських домовленостей, на сході України майже постійно простежувалося насильство вздовж всієї лінії зіткнення, не припинялися поставки озброєння з Росії, замаскованого під виглядом гуманітарної допомоги, лунали погрози зі сторони бойовиків під час переговорів, та повторювалися спроби Росії заперечувати головні принципи Мінських домовленостей.

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При цьому, коментуючи результати зустрічі лідерів "нормандської четвірки» 2 жовтня у Парижі, вона висловила переконання, що "якщо зброя буде відведена та захована у місцях зберігання, якщо ОБСЕ зможе потрапити на усю територію (Донбасу), і законні, під контролем (ОБСЄ) вибори будуть домовлені та проведені - Україна знову матиме безперешкодний доступ до свого народу та території на сході. Саме до цього зобов'язує Мінський процес: мир, відведення озброєння, політичну нормалізацію, і потім повернення кордону".

Водночас, Нуланд зауважила, що як це було під час зустрічі президента США Барака Обами з президентом РФ Володимиром Путіним у Нью-Йорку, Сполучені Штати продовжать наполягати на повному виконанні інших незавершених аспектів Мінських угод, а саме поверненні всіх заручників, включаючи Надію Савченко, Олега Сенцова та всіх інших утримуваних у Росії осіб. Також, повного гуманітарного доступу агентств ООН, українських неурядових організацій та українських урядових установ з надання допомоги на Донбас; виведення усіх іноземних сил, зброї та розмінуванні територій.

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"Ми розуміємо чому - після майже двох років насилля, війни та брехні - багато українських патріотів та дехто на Заході сумніваються, що Росія та її маріонетки коли-небудь дозволять повне впровадження Мінських угод. Але впровадження Мінська залишається метою, за яку варто боротися, тому що альтернативи є сумними: у кращому разі - заморожений конфлікт, у якому Донбас стає невизнаною сірою зоною в неосяжному майбутньому; і у гіршому разі - повернення до війни, яка вже забрала так багато українських життів, і російських життів також", - наголосила Нуланд.

Тому, за її словами, США і надалі підтримуватимуть Україну у впровадженні її частини Мінських угод, а також наполягатимуть, щоб Росія та її спільники у рівній мірі виконували ці угоди.