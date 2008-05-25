Яценюк просить політиків не зачіпати священну корову

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК наголошує, що Національний банк України “втягувати в політику нікому не потрібно”.

Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу “Інтер”, коментуючи ситуацію навколо зміцнення гривні.

За словами спікера, НБУ має бути «священною коровою» та «осередком стабільності, який повинен існувати в кожній цивілізованій державі».

А.ЯЦЕНЮК вважає, що “раніше чи пізніше в Україні має бути прийняте рішення про відхід від фіксованого курсу, але таке рішення має прийматися у стабільній макроекономічній ситуації, воно має бути підготовлене, воно має прийматися усіма учасниками цього ринку”.

Говорячи про зниження курсу долара, А.ЯЦЕНЮК зазначив, що, “можливо, якісь аспекти є позитивними”. Водночас він зауважив, що це було надто різкою зміною курсу гривні до долара, що не є позитивним для економіки.

Коментуючи причини зростання інфляції в Україні, А.ЯЦЕНЮК зазначив, що є зовнішні чинники, але є і внутрішні - “адміністративне регулювання, незважена фінансово-бюджетна політика, відсутність товарної пропозиції по цілому ряду товарних позицій, високі соціальні видатки”.

Він наголосив, що 12-місячна інфляція, тобто показники квітня 2008 року до квітня минулого року, становить 30%, а з початку нинішнього року - 13%, і “це просто неймовірні темпи”. За словами А.ЯЦЕНЮКА, для уряду у такій ситуації “надзвичайно важливо мати чіткий план дій”.