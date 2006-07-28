Ще 90 тисяч татар чекають повернення в Крим з Узбекистану

Постійний представник Президента України в АРК Геннадій МОСКАЛЬ звернувся до регіонального представника Управління Верховного Комісара ООН у справах біженців в Україні, Білорусі і Молдові Симони ВОЛЬКЕН максимально вплинути на владу Узбекистану в питанні, яка стосується отримання Україною інформації про бажаючих повернутися в автономію кримських татарах.

Як повідомили УНІАН в Представництві Президента України в Криму, з таким проханням Г.МОСКАЛЬ звернувся до С.ВОЛЬКЕН сьогодні на зустрічі в Сімферополі.

За словами представника глави держави, за попередніми даними, саме в Узбекистані живуть 90% з 100 тисяч кримських татар, які перебувають за межами України і чекають повернення у Крим. "Українська держава повинна бути готова для забезпечення їх повернення і облаштування і повинна реально оцінювати обсяг коштів, які потрібно для цього і повинні бути передбачені в бюджеті", - зазначають в Представництві глави держави.

В ході зустрічі Г.МОСКАЛЬ зазначив, що для задоволення всіх потреб і створення розвиненої інфраструктури в місцях компактного проживання репатріантів передбачених на 5 років в держбюджеті України 470 млн. грн. недостатньо. В зв`язку з чим постпред Президента просив регіонального представника Управління Верховного Комісара ООН у справах біженців сприяти в питанні надання Україні фінансової або іншої допомоги з боку країн-донорів, Світового банку і міжнародних фондів.

Говорячи про основні проблеми, з якими стикаються кримські татари в автономії, Г.МОСКАЛЬ звернув увагу на питання надання земельних ділянок для ведення індивідуального господарства і житлового будівництва. Він підкреслив, що наявність 78 кримськотатарських "галявин протесту" свідчить про небажання місцевої влади вирішувати земельне питання, що в свою чергу веде до довготривалих конфліктів.

Крім того, представник Президента в ході зустрічі висловив думку про доцільність передачі функцій, що стосуються справ біженців, з Держкомнацміграції у відання МВС, яке, на думку Г.МОКАЛЯ, є "спритнішою і прогресивнішою структурою".

Зі свого боку, С.ВОЛЬКЕН запевнила, що Управління Верховного Комісара ООН сприятиме доведенню цієї думки до вищого керівництва України.