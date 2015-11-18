У Львові невідомі кинули "коктейль Молотова" у дільничний пункт поліції
Підрозділи ДСНС України оперативно ліквідували займання. Постраждалих немає.
У Львові сьогодні, 18 листопада, о 03.40, на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення від львів’янина про те, що у Франківському районі спалахнула пожежа в приміщенні дільничного опорного пункту поліції.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Національної поліції у Львівській області.
На місце події прибуло керівництво Головного управління Національної поліції у Львівській області, слідчо-оперативна група.
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Підрозділи ДСНС України оперативно ліквідували займання. Постраждалих немає.
Встановлено, що в приміщення опорного пункту, який знаходиться в прибудові 9 поверхового житлового будинку, невідомі через вікно кинули пляшку із легкозаймистою сумішшю, яка спричинила пожежу в одному з трьох кабінетів опорного пункту.
Внаслідок горіння пошкоджено один з кабінетів.
Вирішується питання про відкриття кримінального провадження. Правоохоронці проводять комплекс слідчо-оперативних заходів з метою встановлення осіб причетних до скоєння злочину.