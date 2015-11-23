Росія розмістила танки та "Гради" біля лінії розмежування між Кримом і Херсонщиною через підрив ЛЕП - Кива

"У нас посилене патрулювання, посилені дозори, це пов'язано з тим, що в період падіння опор і підриву опор (ЛЕП на кордоні з Кримом – УНІАН) російські війська підійшли впритул до лінії розмежування. Вони підігнали реактивні системи "Град", і це фактично на всіх трьох напрямках ", - заявив керівник підрозділу протидії наркозлочинності МВС Ілля Кива, повідомляє 112.ua.

За його словами, МВС має інформацію, що російські війська привели в бойову готовність.

Читайте такожПідрив ЛЕП до Криму: Активісти продовжують блокувати електроопори, не дозволяючи розпочати відновлювальні роботи

"Ми намагаємося бути готові ... Ми знаємо про те, що російські війська вже підігнали танки - близько 12 танків підійшло впритул до лінії розмежування", - сказав він.

Кива повідомив, що українські десантники, зокрема бійці 79 ОАЕМБР також приведені у повну бойову готовність.

Керівник підрозділу протидії наркозлочинності МВС підкреслив, що "один із можливих варіантів розвитку подій - Росія сприйме енергетичну блокаду як причину введення, просування російських військ в Україну".

Як повідомляв УНІАН, 20 листопада в результаті підривів електричних опор в ніч на 20 листопада виведено з ладу дві з чотирьох магістральних ліній електропередач, за якими здійснюється енергопостачання території Криму.