Російські ЗМІ повідомляють, що в окупованому Криму близько 1,5 мільйона осіб залишаються без світла
10:46, 23 листопада 2015Суспільство
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Близько 1,5 мільйона осіб залишаються на ранок понеділка без світла в окупованому Криму.
МНС РФ повідомляло про 2,35 мільйона осіб, що залишилися без світла / facebook.com/kivailya
"На ранок понеділка, в Криму без електропостачання залишаються близько 1,3 мільйона осіб, ще майже 257 тисяч — у місті Севастополь", — повідомляє РИА Новости з посиланням на поінформоване джерело.
Згідно з повідомленням, раніше МНС РФ повідомляло про 2,35 мільйона осіб, що залишилися без світла.
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Як повідомляв УНІАН, 20 листопада в результаті підривів електричних опор в ніч на 20 листопада виведено з ладу дві з чотирьох магістральних ліній електропередач, за якими здійснюється енергопостачання території Криму.
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