Російські ЗМІ повідомляють, що в окупованому Криму близько 1,5 мільйона осіб залишаються без світла

"На ранок понеділка, в Криму без електропостачання залишаються близько 1,3 мільйона осіб, ще майже 257 тисяч — у місті Севастополь", — повідомляє РИА Новости з посиланням на поінформоване джерело.

Згідно з повідомленням, раніше МНС РФ повідомляло про 2,35 мільйона осіб, що залишилися без світла.

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Як повідомляв УНІАН, 20 листопада в результаті підривів електричних опор в ніч на 20 листопада виведено з ладу дві з чотирьох магістральних ліній електропередач, за якими здійснюється енергопостачання території Криму.