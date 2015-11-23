У Криму розповіли, як будуть вирішувати проблему відсутності світла на дорогах і в портових містах

Про це повідомляється на сайті окупаційної влади Севастополя.

«Звертаюся до ДІБДР: необхідно забезпечити безпеку дорожнього руху, тому в умовах непрацюючих світлофорів на всіх значущих перехрестях повинні працювати регулювальники», - сказав Міняйло на нараді.

Крім того, губернатор зажадав від автоперевізників не підвищувати ціни на проїзд.

Читайте такожПрикордонники не підтверджують повідомлення про скупчення російської техніки на адмінкордоні з Кримом

В портових містах Криму задіють судна для вироблення додаткової електроенергії, передає "Крыминформ".

"Зараз нами опрацьовується питання та дано доручення. Вивчається питання в портових містах - принаймні в Керчі, Євпаторії, Ялті - про підключення суднових двигунів до вироблення електроенергії. До вечора такі питання будуть вирішені", - заявив так званий глава Криму Аксьонов.

Читайте такожАваков пропонує РНБО розірвати контракт на поставки електроенергії до Криму

Він додав, що "глава Мінтрансу Криму" розглядає можливість вироблення електроенергії у керченському порту.

"Андрій Георгійович Безсалов ("міністр транспорту") опрацьовує питання підключення від суднових дизелів. Ми, може, кого-небудь з "Чорноморнафтогазу" передислокуємо до вас в порт, щоб можна було від суднових установок живлення робити", - повідомив Аксьонов.

Читайте такожЛЕП до Криму можуть відновити за три дні, але потрібен дозвіл СБУ - Демчишин

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 20 листопада в Херсонській області в результаті підривів електричних опор були виведені з ладу дві з чотирьох магістральних ліній електропередач, за якими здійснюється енергопостачання території Криму, а також частин Херсонської та Миколаївської областей. Пізніше були пошкоджені опори інших ліній електропередач. У Міністерстві енергетики та вугільної промисловості України заявляли, що через пошкодження ліній і підстанцій вітчизняна енергосистема вимушено припинила постачання електрики у двох районах Херсонської області, АР Крим, також виникла небезпека для постачання 40% споживачів Херсонської та Миколаївської областей.

Станом на ранок 23 листопада учасники акції блокади Криму, що стартувала 20 вересня, продовжують блокувати доступ енергетиків і ремонтних бригад до ушкоджених ліній електропередач. В даний час Крим частково забезпечується електроенергією за рахунок своїх генеруючих потужностей.