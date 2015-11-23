На Донеччині голову сільради посадили на 8 років за співпрацю з "ДНР"

Як повідомляє прес-служба прокуратури Донецької області, суд підтримав позицію державного обвинувачення та визнав винним голову Красноторської селищної ради Краматорська у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України (сприяння діяльності терористичної організації).

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Під час судового розгляду, державним обвинуваченням надано достатньо доказів провини голови Красноторської селищної ради, який у період з квітня по червень 2014 року, коли Краматорськ тимчасово знаходився під контролем бойовиків, сприяв діяльності терористичної організації «ДНР».

Посадовець передавав бойовикам відомості щодо осіб, які не підтримують злочинну діяльність терористів та виступають за територіальну цілісність України. Після отримання від посадовця вказаної інформації бойовики викрадали та катували людей.

23 листопада, згідно рішення суду, посадовця засуджено до 8 років позбавлення волі.