Суд продовжив оголошувати матеріали обвинувачення у справі Єрофєєва та Александрова

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні суд продовжив оголошувати зібрані обвинуваченням докази у кримінальному провадженні у справі представників російських Збройних сил Александрова та Єрофєєва.

Зокрема, було оприлюднені смс-повідомлення з мобільного телефону Александрова за березень-квітень 2015 року. Слід зазначити, що захист Александрова та Єрофєєва звернувся до суду з клопотанням не визнавати мобільний телефон Александрова та його контент як належний доказ у справі, оскільки, на думку захисту, він був здобутий з порушенням норм Кримінально-процесуального кодексу.

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Прокурори заявили, що ці докази здобуті у відповідності до законодавства. В результаті колегія суддів вирішила оцінити ці докази з точки зору допустимості безпосередньо при розгляді справи по суті.

Також захист висловив клопотання допитати в якості свідка телеведучого Савіка Шустера. Це пов'язано з тим, що на сьогоднішньому судовому засіданні був продемонстрований уривок авторської програми Шустера, там де він проводить інтерв'ю із обвинувачуваними Александровим і Єрофєєвим ще під час їхнього перебування у лікарні.

Суд також вирішив визначити долю щодо цього клопотання в ході розгляду справи по суті.

Наступне судове засідання розпочнеться 25 листопада о 9.30.

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Як повідомляв УНІАН, 16 травня сили АТО затримали в зоні бойових дій в Луганській області двох російських спецпризначенців - капітана Єрофєєва і сержанта Александрова.

Під час допиту Єрофєєв зізнався, що очолював диверсійно-розвідувальну групу з 12 осіб, до складу якої входив Александров.

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Наприкінці серпня досудове розслідування стосовно Єрофєєва і Александрова було завершено. Російські військовослужбовці обвинувачуються у вчиненні ряду злочинів.