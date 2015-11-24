У Києві судитимуть шахрайку, що вкрала гроші на лікування пораненого снайпером на Майдані
Прокуратура Дарницького району Києва направила до суду обвинувальний акт стосовно 34-річної зловмисниці, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами, зібраними небайдужими громадянами на лікування тяжко пораненого учасника Революції Гідності.
Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури міста, про це поінформував перший заступник прокурора Дарницького району Валерій Доценко.
За його словами, зловмисниця через Інтернет дізналася про збір коштів для допомоги 54-річному киянину, який постраждав від кулі снайпера 18 лютого 2014 року в центрі столиці. Оформивши дублікат сім-карти цієї людини і використовуючи паролі, які надходили на його телефонний номер, жінка перевела з платіжної картки потерпілого майже 60 тисяч гривень благодійної допомоги на особистий рахунок.
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Завдяки вжитим оперативно-розшуковим заходам зловмисницю, яка привласнила благодійні кошти, вдалося встановити і затримати.
Її дії кваліфіковано за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України, тобто шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.
Під час досудового розслідування підозрювана відшкодувала заподіяну шкоду.
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