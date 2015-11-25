До Німеччини на навчання прибули 30 українських військових лікарів
16:33, 25 листопада 2015Суспільство
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До Німеччини прибула перша група з 30 українських військових лікарів на навчання.
Німеччина / adelante.biz.ua
Про це посол України в Німеччині Андрій Мельник повідомив у "Твіттері".
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"У місто Фельдкірхен (ФРН) прибула перша група з 30 українських військових лікарів на навчання за принципом train the trainer (навчи інструктора - УНІАН)", - написав дипломат.
Він зазначив, що "двотижневий курс для лікарів ВСУ пройде на базі Центру бойової підготовки Медико-санітарної служби Бундесверу".
Посол додав, що "приїзд наших військових медиків в Німеччину починає серію практичного навчання для Збройних сил".
Як повідомляв УНІАН, з часу Революції гідності і початку російської агресії проти України Німеччина приймає українців на лікування.
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