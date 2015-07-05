Німецькі військовослужбовці візьмуть участь у двох навчаннях в Україні
16:36, 05 липня 2015Суспільство
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Військовослужбовці німецького Бундесверу влітку візьмуть участь у двох військових навчаннях в Україні.
Про спільні навчання заявили у МЗС ФРН / adelante.biz.ua
Про це повідомило МЗС ФРН у відповідь на запит фракції Лівої партії у Бундестазі, передає DW.
Згідно з планами, Бундесвер буде задіяний у маневрах сухопутних сил Rapid Trident і у військово-морських навчаннях Sea Breeze.
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У маневрах Rapid Trident за 50 кілометрів від Львова візьмуть участь 1800 військових із 18 країн - на 600 більше, ніж минулого року. Ці навчання під командуванням США відкриються урочистою церемонією 20 липня й триватимуть 11 днів.
Спільні українсько-американські навчання Sea Breeze відбудуться на Чорному морі 31 серпня - 12 вересня.
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