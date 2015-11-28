Росія вивозить цінні експонати з кримських музеїв – Денисова

За словами Денисової, раніше вона оприлюднила інформацію про вивезення у російський Ермітаж колекцій з окупованого Криму, у тому числі з Херсонеса Таврійського, Судака та Центрального музею Тавриди у Сімферополі, повідомляє Крим.Реалії.

Після цього, на сайті Херсонеса Таврійського та у російських ЗМІ з’явилося спростування цієї інформації, проте сам Ермітаж анонсував виставку з кримськими експонатами.

«Хочу проінформувати всіх присутніх, що при цьому було анонсовано проведення виставки в Ермітажі «На землі грифона. Антична археологія Ермітажу у Криму» з 24 жовтня 2015 до 24 січня 2016 року, яка включає предмети з колекції Східно-Кримського історико-культурного музею-заповідника. Ця інформація і зараз розміщена на сайті Ермітажу», – заявила Людмила Денисова.

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Вона підкреслила, що немає заперечень проти співпраці у розкопках пам'яток Херсонеса, спільного створення Візантійської експозиції, спільних досліджень. «Проте озвучена інформація говорить не просто про співпрацю, а підтверджує факт вивезення цінних експонатів з Криму», – додала Денисова.

Також особливе занепокоєння, за словами Людмили Денісової, викликає інцидент, який стався у ніч з 16 на 17 листопада цього року у Судаку, де, за інформацією ЗМІ, обвалилася частина стародавньої вежі Генуезької фортеці.

«Наша країна жорстко засуджує варварське захоплення і розграбування Російською Федерацією культурних, матеріальних і духовних історичних цінностей України», – зауважила народний депутат.

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Як повідомляв УНІАН, напередодні керівник постійної делегації Верховної Ради в Парламентській асамблеї Чорноморського економічного співробітництва Людмила Денисова зробила заяву про те, що в Ермітаж з кримських музеїв вивозяться цінні експонати, зокрема колекції з Судака і з Центрального музею Тавриди в Сімферополі.

Пізніше, колектив, що діє під окупаційною адміністрацією національного заповідника "Херсонес Таврійський" (Севастополь) назвав неправдивою інформацію, що з'явилася напередодні в ЗМІ про те, що колекції з Криму, в тому числі унікальні предмети з "Херсонеса", вивозяться в Ермітаж (Санкт-Петербург, РФ).