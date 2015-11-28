Почалася всеукраїнська акція "Запали свічку" в пам'ять про жертв Голодомору

Сьогодні, у четверту суботу листопада, Україна вшановує День пам'яті жертв голодоморів - щорічний національний пам'ятний день.

Читайте такожВ Україні від Голодомору 1932-33 років найбільше постраждали жителі Київщини та Харківщини – Інститут демографії

О 16:00 відбудеться загальнонаціональна хвилина мовчання. А о 16:01 стартує Всеукраїнська акція "Запали свічку пам'яті".

Українці запалять свічки в пам'ять про вбитих геноцидом співвітчизників біля місць пам'яті Голодомору і у вікнах своїх будинків по всій Україні та світу.

Як повідомляв УНІАН, жертвами Голодомору в УРСР, за оцінками української Академії наук стали 4,5 мільйона чоловік (дані 2013 року). Загальне число загиблих від голоду в цілому по СРСР обчислюється в межах 7-8 мільйонів чоловік.

З неукраїнських втрат левову частку складають жертви голоду на Північному Кавказі і Кубані.