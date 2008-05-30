Бродський: українські експортери контролюють уряд і ВР

Лідер Партії вільних демократів Михайло БРОДСЬКИЙ виступає проти фіксованого курсу гривні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Партії вільних демократів, про це М.БРОДСЬКИЙ заявив, коментуючи ситуацію навколо зміни курсу національної валюти.

«Я як людина, що мала ліцензію №1 в Україні з обміну валют, завжди боровся з фіксованим курсом і перший встановив ринковий курс ще в 1992 році, переконаний – ринковий курс є благом для країни», - сказав М.БРОДСЬКИЙ.

На його думку, великі експортери вже багато років системно перешкоджають встановленню істинного, ринкового курсу гривні. При цьому М.БРОДСЬКИЙ нагадав, що розвинені країни давно відійшли від політики фіксованого курсу національної валюти – є звичайний біржовий ринковий курс.

Лідер Партії вільних демократів вважає, що ті, хто сьогодні виступає проти ревальвації гривні, є лобістами великого капіталу, олігархів.

М.БРОДСЬКИЙ також зазначив, що для середнього класу, що зароджується, для всіх тих, хто самі себе годують в цій країні, встановлення реального курсу гривні вигідне. «Фіксований курс гривні, відмінний від ринкового на десятки пунктів, – це нонсенс. Такий стан речей вигідний тільки експортерам і лобістам великого капіталу. Їм потрібна можливість продавати валюту за ціною 5,05, тоді як вся решта народу продаватиме по 4,6», - додав він.

Лідер Партії вільних демократів також висловив здивування позицією прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО. «ТИМОШЕНКО відмежовується від ревальвації і не робить справжніх правильних заяв», - вважає М.БРОДСЬКИЙ.

На його думку, така ситуація свідчить про те, що українські експортери контролюють уряд, політиків і Верховну Раду.