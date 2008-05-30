Стельмах пропонує скасувати валютний коридор

Голова Національного банку України Володимир СТЕЛЬМАХ виступає за скасування валютного коридору.

Як передає кореспондент УНІАН, В.СТЕЛЬМАХ після сьогоднішнього засідання Ради національної безпеки і оборони України сказав журналістам: «НБУ стоїть на тому, що економічно невиправдано давати якісь коридори. Вже минув цей період дитинства і юнацтва».

Нагадаємо, валютний коридор на певний рік встановлює Раду Національного банку України в Основних принципах грошово-кредитної політики. На 2008 рік межі валютного коридору встановлено в рамках 4,95-5,25 грн./дол.

30 травня на прес-конференції голова НБУ висловив припущення, що Рада Нацбанку змінить межі коридору. "Оскільки рада передбачала коридор обмінного курсу, а правління змінило офіційний курс, то рада повинна зробити висновки: або змінити коридор або залишити, - сказав В.СТЕЛЬМАХ. - найймовірніше, буде змінено коридор».

На початку тижня голова Ради Національного банку України Петро ПОРОШЕНКО заявив, що в Раді Нацбанку створено робочу групу, яка вивчить питання можливої зміни меж валютного коридору.