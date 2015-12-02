Аваков зі спецназом чекає в аеропорту Фірташа, який не прилетить

Про це у своєму Facebook повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

"Вже наближається полудень, а Фірташа все немає.. а ми чекаємо", - зазначив він.

Раніше бізнесмен Дмитро Фірташ заявив, що відкладе повернення в Україну через протидію влади.

Як повідомляв УНІАН, Фірташ був затриманий у Відні 12 березня 2014 року за запитом Федерального бюро розслідувань США, поміщений у слідчий ізолятор і звільнений під підписку про невиїзд після внесення застави у розмірі 125 млн євро.

Ордер на його арешт був виданий окружним судом американського штату Іллінойс влітку 2013 року.

На початку квітня в США Фірташу пред'явили звинувачення в передачі хабара індійським чиновникам для отримання дозволів на розробку родовищ титану в Індії.

30 квітня цього року Фірташ на засіданні суду у Відні відмовився від добровільної екстрадиції в США.

В кінці травня суд заборонив його екстрадицію, не виключивши політичних мотивів при винесенні американським судом ордера на арешт. Наступні півроку Фірташ очікував одержання рішення суду. Йому повернули закордонний паспорт, і він може їхати в Україну. Розгляд апеляції австрійської прокуратури на рішення першої інстанції відбудеться в наступному році.

25 листопада Deutsche Welle повідомила, що Фірташ повернеться в Україну і 2 грудня візьме участь у з'їзді Федерації роботодавців України, яку він очолює.

Україна - одна з небагатьох країн, куди Фірташ може виїхати з Австрії. Олігарх не може подорожувати в більш ніж 100 країн, з якими у США підписано угоду про екстрадицію.

29 листопада міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що Фірташа після прибуття в Україну буде затримано.