Суд почне розгляд справи екс-глави ДСНС Бочковського по суті 14 грудня

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення на сьогоднішньому судовому засіданні ухвалив головуючий суддя Олег Лінник.

Суд відхилив клопотання захисту Бочковського і Стоєцького про повернення їм застави в розмірі 1,2 мільйона гривень кожному, а також клопотання про повернення обвинувального акта органам прокуратури.

14 грудня засідання суду розпочнеться о 14:00.

Як повідомляв УНІАН, Бочковського і Стоєцького затримали 25 березня на засіданні Кабінету міністрів. За словами міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, Бочковського і Стоєцького затримали за підозрою в реалізації корупційної схеми в рамках держзакупівель. За даними правоохоронців, екс-чиновники ДСНС завдали державі збитків на суму понад 6,6 мільйона гривень.

У березні Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід Бочковскому і Стоєцькому у вигляді утримання під вартою з правом внесення застав. Після виплат застави обидва вийшли з СІЗО.

2 листопада МВС направило до суду обвинувальний акт за підозрою Бочковського і Стоєцького у вимаганні від підлеглих керівників структурних підрозділів неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів і земельної ділянки, внесенні неправдивих відомостей в офіційні документи.

Разом з тим епізод про легалізацію Бочковським і Стоєцьким засобів з використанням карткових рахунків, відкритих у Банку Кіпру, було виділено в окреме провадження. В рамках розслідування направлені міжнародні доручення про проведення слідчих дій на Кіпрі, в Белізі, США та Латвії. Слідство по цьому епізоду триває.