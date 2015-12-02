Суд почне розгляд справи екс-глави ДСНС Бочковського по суті 14 грудня
Шевченківський районний суд Києва почне розгляд кримінального провадження проти колишнього голови Державної служби з надзвичайних ситуацій Сергія Бочковського та його заступника Василя Стоєцького по суті 14 грудня.
Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення на сьогоднішньому судовому засіданні ухвалив головуючий суддя Олег Лінник.
Суд відхилив клопотання захисту Бочковського і Стоєцького про повернення їм застави в розмірі 1,2 мільйона гривень кожному, а також клопотання про повернення обвинувального акта органам прокуратури.
14 грудня засідання суду розпочнеться о 14:00.
Як повідомляв УНІАН, Бочковського і Стоєцького затримали 25 березня на засіданні Кабінету міністрів. За словами міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, Бочковського і Стоєцького затримали за підозрою в реалізації корупційної схеми в рамках держзакупівель. За даними правоохоронців, екс-чиновники ДСНС завдали державі збитків на суму понад 6,6 мільйона гривень.
У березні Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід Бочковскому і Стоєцькому у вигляді утримання під вартою з правом внесення застав. Після виплат застави обидва вийшли з СІЗО.
2 листопада МВС направило до суду обвинувальний акт за підозрою Бочковського і Стоєцького у вимаганні від підлеглих керівників структурних підрозділів неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів і земельної ділянки, внесенні неправдивих відомостей в офіційні документи.
Разом з тим епізод про легалізацію Бочковським і Стоєцьким засобів з використанням карткових рахунків, відкритих у Банку Кіпру, було виділено в окреме провадження. В рамках розслідування направлені міжнародні доручення про проведення слідчих дій на Кіпрі, в Белізі, США та Латвії. Слідство по цьому епізоду триває.