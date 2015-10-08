МВС завершило досудове розслідування у справі екс-глави ДСНС Бочковського

Головне слідче управління Міністерства внутрішніх справ України завершило досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно колишнього голови Державної служби з надзвичайних ситуацій Сергія Бочковського та його екс-заступника Василя Стоєцького.

Про це повідомляє прес-служба МВС.

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"Головним слідчим управлінням МВС України закінчено досудове розслідування у кримінальному проваджені за підозрою екс-голови Державної служби з надзвичайних ситуацій Сергія Бочковського. Йому інкримінують вимагання неправомірної вигоди особою, яка займає особливо відповідальне становище, у чотирьох осіб, та вчинення службових підроблень. Також Бочковському інкримінують зловживання владою з метою надання неправомірної вигоди юридичній особі", - сказано в повідомленні.

У МВС зазначили, що дії Бочковскього були кваліфіковані слідчими за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою), ч. 2 ст. 364 (Зловживання владою або службовим становищем) та ч. 1 ст. 366 (Службове підроблення) Кримінального кодексу України.

«Крім того, слідчими здійснювалося досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою заступника голови ДСНС Стоєцького у вчиненні вимагань від двох осіб неправомірної вигоди особою, яка займає особливо відповідальне становище, та у зловживанні владою з метою надання неправомірної вигоди юридичній особі», – зазначили в МВС.

Відповідальність за подібні діяння передбачена ч. 4 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) та ч. 2 ст. 364 (Зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Дії екс-посадовців спричинили збитки державі на суму понад 6,6 млн. грн, нагадали у відомстві.

2-го жовтня за дорученням прокурора матеріали кримінального провадження відкрито стороні захисту, потерпілим, представнику цивільного позивача, додали в МВС.

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Як повідомляв УНІАН, двох високопосадовців ДСНС затримали 25 березня на засіданні Кабінету міністрів.

На цьому засіданні уряду Аваков заявляв, що Бочковського і Стоєцького затримали за підозрою в реалізації корупційної схеми в рамках держзакупівель.

У березні Печерський райсуд Києва обрав запобіжні заходи Бочковському і Стоєцькому у вигляді тримання під вартою з правом внесення застав.

Після виплат застав обидва вийшли з СІЗО.