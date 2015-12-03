У Харкові через розпилення сльозогінного газу в школі госпіталізовано 4 учнів
16:27, 03 грудня 2015Суспільство
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У Харкові в результаті розпилення в школі сльозогінного газу в лікарні доставили 4 учнів.
У Харкові розпилили сльозогінний газ в школі / horoshiyblog.livejournal.com
Як повідомляє відділ комунікації Головного управління Національної поліції у Харківській області, інформація про те, що в одному з навчальних закладів невідомі розпилили сльозогінний газ з балончика, надійшла в Жовтневий відділ поліції 3 грудня о 12:30.
За адресою виклику виїхала слідчо-оперативна група поліції.
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Із закладу евакуювали близько 1 тисячі школярів і викладачів.
"Четверо учнів, які поскаржилися на першіння в горлі і головний біль, були доставлені в дитячу лікарню для надання допомоги", - зазначили в поліції.
Зараз правоохоронці встановлюють обставини події та причетних до неї.
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