Ющенко хоче поговорити з Московським і Вселенським патріархами

Президент України Віктор ЮЩЕНКО сподівається, що відзначення 1020-ї річниці Хрещення Київської Руси стане кроком до єднання усіх православних церков.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу для преси повідомила прес-секретар Президента України Ірина ВАННИКОВА.

За її словами, сьогодні в активному режимі продовжується підготовка до відзначення 1020-ї річниці Хрещення Київської Руси.

Глава держави приділяє значну увагу підготовці до гідного відзначення цієї дати. «І хоча це не в повній мірі кругла дата, Президент України вважає, що її відзначення має стати одним із поштовхів до початку широкого діалогу в суспільстві, кроком до єднання усіх православних церков. Це свято має ще раз нагадати, що саме з Києва християнство поширювалося по всій Київській Русі», - сказала І.ВАННИКОВА.

Вона розповіла, що цього тижня Президент планує провести низку розмов, у тому числі у телефонному режимі, з главами основних християнських конфесій світу. Зокрема, сьогодні відбудуться телефонні розмови В.ЮЩЕНКА із Вселенським Патріархом ВАРФОЛОМІЄМ та з Патріархом Московським і Всієї Русі АЛЕКСІЄМ II.

Крім того, за словами І.ВАННИКОВОЇ, цього тижня відбудеться чергове засідання Організаційного комітету з підготовки та відзначення в Україні 1020-річчя Хрещення Київської Руси.