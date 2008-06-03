Vanco готова до переговорів з урядом

Компанія Vanco Prykerchenska Ltd. (Віргінські острови) позитивно оцінює рішення Ради національної безпеки і оборони України щодо визнання законною Угоди про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться в межах Прикерченської ділянки надр континентального шельфу Чорного моря, між державою Україна в особі Кабінету міністрів України і компанією Vanсo International Ltd., і висловлює готовність увійти до переговорного процесу з Кабміном.

Про це йдеться в повідомленні Vanco, переданому УНІАН.

У повідомленні наголошується, що 31 травня на засіданні РНБО Міжвідомча робоча група оголосила результати роботи з питань дотримання законодавства при укладенні Угоди про розподіл продукції (УРП). Міжвідомча комісія дійшла висновку, що конкурс на право укладення угоди був проведений відповідно до чинного законодавства України на основі колегіальності і з дотриманням встановлених процедур.

«Передача компанією Vanсo International Ltd. своїх прав і обов`язків щодо розподілу вуглеводів компанії Vanco Prykerchenska Ltd. відповідає чинному законодавству України», - наголошується в повідомленні Vanco.

Також компанія зазначає, що комісією було встановлено, що наказ Мінприроди від 25.04.2008 р. щодо анулювання спеціального дозволу на користування надрами був прийнятий з порушенням чинного законодавства України і положень УРП, і він має бути скасований.

«Наша компанія задоволена позитивними змінами в ситуації. Vanсo готова почати переговорний процес з Кабінетом міністрів України. З цією метою найближчими днями в Україну планує приїхати власник і президент компанії Джин Ван ДАЙК», - зазначив віце-президент компанії Vanсo International Ltd. Джеф МІТЧЕЛЛ.

Довідка УНІАН. У 2006 році Vanсo International Ltd. виграла перший відкритий конкурс і уклала в жовтні 2007 р. з Кабінетом міністрів України Угоду про розподіл продукції (УРП), яка видобуватиметься в межах Прикерченської ділянки надр континентального шельфу Чорного моря.

Разом із тим Vanco International передала всі права і обов`язки за УРП компанії Vanco Prykerchenska.

25 квітня цього року Мінприроди анулювало ліцензію компанії Vanco Prickerchenska Ltd. на користування надрами.

Після цього Vanco почала міжнародну арбітражну процедуру проти уряду України і заявила, що вважає незаконним анулювання ліцензії.

21 травня Кабінет міністрів України на своєму засіданні ухвалив рішення про односторонній вихід з угоди з компанією Vanco про розподіл продукції.