Стратегія дій щодо виявлених в Україні картин з Нідерландів вже погоджена - Клімкін

Про це під час спілкування з журналістами в кулуарах Ради заявив глава МЗС України Павло Клімкін, передає "112 Україна".

"Українське МВС працює над цим питанням. Звичайно, додаткові складності створило те, що після того, як були отримані повідомлення, причому не 100% повідомлення про наявність частин картин, музей сам почав переговори. Зараз до цього підключилося і МЗС, посольство Голландії. Я сподіваюся, що наші скоординовані зусилля приведуть до успіху. Це питання дуже важливе, це важливо і для тих, хто намагається зіпсувати наш імідж. Це особливо важливо в контексті референдуму, який відбудеться 6 квітня в Голландії. Ми зараз працюємо з метою узгодити і стратегію, і логіку наших дій, більшість з них вже узгоджені. Ми знаємо, як ми це будемо робити найближчим часом, але питання картин - це питання, який знаходиться у багатьох площинах, також і іміджевої", - заявив Клімкін.

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Як повідомляв УНІАН, раніше стало відомо, що колекція полотен голландських 17 століття, вкрадена в Нідерландах в 2005 році, знайдена на віллі в місті на сході України. Мова йде про 24 картинах, серед яких роботи Яна ван Гойена і Хендріка Богерта. Як нагадує агентство, на момент викрадення вони оцінювалися в 10 млн євро. З'ясувати місцезнаходження картин вдалося двом голландським слідчих, які ведуть цю справу. Картини "вспыли" у липні, коли двоє чоловіків підійшли до голландського посольства в столиці України Києві, пропонуючи продати їх назад. Чоловіки нібито представляли український добровольчий батальйон "ОУН" і заявили, що володіють повною колекцією вкрадених картин, які оцінив в 50 млн євро.

У Музеї попросили допомоги в українській владі в повернення картин. "Існують вагомі підстави вважати, що нинішні власники вкрадених картин намагаються продати їх іншим людям. Подальше розслідування показує, що за лаштунками добровольчого батальйону діють високопоставлені особи", - стверджують в музеї.

Голландське видання NOS з посиланням на представника музею Західної Фрісландії Артура Бранда каже, що його інформатори назвали два імені - лідера партії "Свобода" Олега Тягнибока і колишнього главу СБУ Валентина Наливайченка.

"Я не можу розкривати деталі, проте зв'язок між Службою безпеки і вкраденими картинами більш ніж очевидна", - зауважив Бранд.

Картини були вкрадені в січні 2005 року. Грабіжники сховалися в музеї перед закриттям, після чого відключили сигналізацію і зникли з полотнами.