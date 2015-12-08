"Достатньо, щоб не брати хабарів": Аваков не вважає високою зарплату глави Нацполіції в 98 тисяч

Про такі плани розповів міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, звітуючи про виконану за рік роботу на посади, передає "Українська правда".

"У проекті зарплат для поліції, який підтримав Кабінет міністрів, 6,2 тис. гривень – мінімальна зарплата поліцейського. Це той мінімум, про який можна говорити як про мінімальний корупційний мінімумі. Це приблизно 250 доларів або менше – я не встигаю слідкувати за курсом", - сказав він.

Глава МВС зазначив, що у Росії поліцейський отримує 480 доларів, Білорусі – близько 300 доларів.

Читайте такожМедовий місяць любові до гарних поліцейських закінчиться: українці будуть оцінювати якість їхньої роботи - Аваков

"Якщо ми хочемо побудувати некорупційне суспільство, ми повинні правильно платити поліцейському і вимагати його роботи", - сказав Аваков.

"Голова Національної поліції буде отримувати 98 тисяч гривень. Не вважаю, що це багато. Вважаю, що це той рівень, якого ми повинні вимагати і при якому голова Національної поліції може не брати хабарів і не соватися, не викручуватися", - заявив він.

"Те ж і щодо всіх офіцерів", - додав міністр.

Раніше сьогодні Аваков повідомляв, що в МВС України пройдуть переатестацію як рядові працівники, так і начальники, при цьому вже звільнено 47 тис. осіб.