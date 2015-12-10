СБУ вирішила автоматично продовжити перепустки до зони АТО

15:46, 10 грудня 2015
Суспільство
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Термін дії перепусток через лінію зіткнення, який спливає 31 грудня 2015 року, буде продовжено автоматично, без повторного переоформлення.

кпп пропуск ато пункт / lg-news.net

Станом на кінець грудня майже у 300 тисяч громадян України закінчується термін дії перепусток, наголосили у прес-службі СБУ.

Зазначається, що усі громадяни, які вже мають дозволи та не порушували порядок в’їзду на неконтрольовану територію і виїзду з неї, матимуть можливість без додаткового переоформлення та подачі заявок перетинати лінію зіткнення і наступного року.

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Крім того, стало відомо, що станом на 10 грудня завдяки впровадженій з липня електронній системі видачі дозволів на перетин лінії зіткнення було отримано 872 тисячі 960 заявок, більшість з яких – 805 тисяч 200 вже опрацьовано. 

sbu.gov.ua

Як повідомляв УНІАН, 7 липня СБУ запустила електронну систему оформлення перепусток у зоні проведення антитерористичної операції. Документи для отримання дозволів на перетин лінії зіткнення на сході України можна подавати в електронній формі.

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