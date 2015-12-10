СБУ вирішила автоматично продовжити перепустки до зони АТО

Станом на кінець грудня майже у 300 тисяч громадян України закінчується термін дії перепусток, наголосили у прес-службі СБУ.

Зазначається, що усі громадяни, які вже мають дозволи та не порушували порядок в’їзду на неконтрольовану територію і виїзду з неї, матимуть можливість без додаткового переоформлення та подачі заявок перетинати лінію зіткнення і наступного року.

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Крім того, стало відомо, що станом на 10 грудня завдяки впровадженій з липня електронній системі видачі дозволів на перетин лінії зіткнення було отримано 872 тисячі 960 заявок, більшість з яких – 805 тисяч 200 вже опрацьовано.