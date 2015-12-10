СБУ вирішила автоматично продовжити перепустки до зони АТО
Термін дії перепусток через лінію зіткнення, який спливає 31 грудня 2015 року, буде продовжено автоматично, без повторного переоформлення.
Станом на кінець грудня майже у 300 тисяч громадян України закінчується термін дії перепусток, наголосили у прес-службі СБУ.
Зазначається, що усі громадяни, які вже мають дозволи та не порушували порядок в’їзду на неконтрольовану територію і виїзду з неї, матимуть можливість без додаткового переоформлення та подачі заявок перетинати лінію зіткнення і наступного року.
Читайте такожСБУ заявляє про відсутність ажіотажу довкола отримання електронних перепусток до зони АТО
Крім того, стало відомо, що станом на 10 грудня завдяки впровадженій з липня електронній системі видачі дозволів на перетин лінії зіткнення було отримано 872 тисячі 960 заявок, більшість з яких – 805 тисяч 200 вже опрацьовано.
Як повідомляв УНІАН, 7 липня СБУ запустила електронну систему оформлення перепусток у зоні проведення антитерористичної операції. Документи для отримання дозволів на перетин лінії зіткнення на сході України можна подавати в електронній формі.