Сьогодні починають діяти електронні перепустки до зони АТО

10:26, 07 липня 2015
Війна
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Відсьогодні документи для отримання дозволів на перетин лінії зіткнення на сході України можна подавати в електронній формі.

блокпост / Фото УНИАН

Як повідомили УНІАН в Антитерористичному центрі при СБУ, надіслані заявки опрацьовуються в on-line режимі, завдяки чому громадяни можуть самостійно перевіряти хід їхнього опрацювання. Після отримання дозволу можна перетинати контрольні пункти в’їзду-виїзду, надавши лише документ, що посвідчує особу.

Як повідомляв УНІАН, влада запроваджує електронну систему пропускного режиму у зоні АТО через виявлену низку зловживань.

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Раніше секретар РНБО Олександр Турчинов пояснював, що для отримання перепусток громадянам не потрібно буде безпосередньо контактувати з тими, хто надає дозволи.

За словами секретаря РНБО, заяви можна буде подавати звичайною або електронною поштою, або заповнити бланки в координаційних центрах, залишивши заявки у спеціальних скриньках.

Громадян, які залишають заявки, перевірятимуться в базах даних силовиків на предмет скоєння кримінальних злочинів, участі у бандформуваннях чи співпраці з терористами.

«У випадку підтвердження цієї інформації причетних до злочинів арештовуватимуть під час перетину блокпостів», - наголосив Турчинов, додавши, що громадяни, які пройдуть електронну перевірку, отримавши відповідне повідомлення, зможуть безперешкодно перетинати блокпости за пред'явленням лише паспорта громадянина України.

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