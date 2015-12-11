В УПЦ МП виступають проти легалізації грального бізнесу в Україні

Дозвіл грального бізнесу в нашій країні може збільшити чисельність українців, залежних від азартних ігор.

Про це сказав керуючий справами Української Православної Церкви Московського патріархату митрополит Антоній (Паканич), повідомляє Центр інформації УПЦ МП.

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«В умовах економічної кризи ідея поповнити бюджет за рахунок, наприклад, легалізації грального бізнесу - це спроба заробити на людських слабкостях і залежностях. Як відомо, лудоманія - ігрова залежність - це важка форма психічного розладу. Повертаючи гральний бізнес в Україну треба пам'ятати, що ніякого позитивного потенціалу для здоров'я нації в цьому немає», - зазначив керуючий справами УПЦ МП.

При цьому митрополит Антоній підкреслив, що з легалізацією грального бізнесу, йдучи на поводу у азарту, ігромани здатні позбавити свої сім'ї всіх благ.

«Втрата грошей, майна, роботи, здоров'я, а також розлучення, злочинність, алкоголізм і самогубства – все це відомі наслідки ігрової залежності. Легалізація азартних ігор несе реальні загрози для нашого суспільства і може штовхнути людей у прірву безлічі пороків», – сказав владика Антоній.

За словами митрополита Антонія, УПЦ (МП) послідовно виступає проти існування грального бізнесу в Україні.

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«У 2009 році УПЦ була однією зі сторін, з прохання якої азартні ігри в Україні були заборонені. У 2010 році, коли пропонувалося знову легалізувати гральний бізнес, Священний Синод УПЦ (МП) у своєму зверненні до влади, виступив проти цієї ініціативи. Проти цього ми виступаємо і сьогодні. При цьому важливо не тільки не допустити легалізації грального бізнесу, але й припинити діяльність структур, які займаються цим підпільно або маскуються під інші об'єкти. Інша проблема, що люди з ігровою залежністю знаходять будь-яку можливість грати в азартні ігри, наприклад, в інтернеті», – зазначив керуючий справами УПЦ МП.

Як повідомлялося, Міністерство фінансів розробило і оприлюднило законопроект, яким планується легалізувати гральний бізнес в Україні для розширення джерел надходження доходів до держбюджету. Як відомо, в Україні з 2009 року заборонені азартні ігри, крім лотерей.